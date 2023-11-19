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Открытие турецких ученых пролило свет на местонахождение Ноева Ковчега

Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о Ноевом ковчеге

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Shutterstock

Открытие турецких ученых пролило свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, следы Ноева ковчега искали у подножия горы Арарат в окрестностях небольших деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры в Восточной Турции. В декабре 2021 года там работали археологи из Стамбульского технического университета и Университета Агры имени Ибрагима Чечена. Они опирались на открытие, сделанное картографом Ильханом Дурупинаром более 50 лет назад.

По его словам, он обнаружил большой след в форме судна в 1959 году на вершине горы.

В свою очередь, иранские археологи полагают, что «Араратские горы» из Книги Бытия — это государство Урарту, существовавшее в с XIII по VI век до н. э. на территории современной Армении, Турции и Северо-Западного Ирана. Там есть единственная гора, подходящая под библейское описание, — это Тахте Солейман, являющаяся потухшим вулканом. Ученые обнаружили на горе остатки окаменевшей древесины, похожие на ковчег по размерам и описанию в Библии.

Однако только Арарат соответствует библейскому описанию, когда Ной пристал к месту, которое первым показалось над поверхностью воды после потопа.

«Армяне называют это место «причалом», где Ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части», — писал в I веке иудейский историк Иосиф Флавий.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что нынешний герб республики не имеет отношения к государству, которое было основано в 1991 году.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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