Врач рассказала, что симптомы инсульта у мужчин и женщин различны

Хирург Эрин Нэнс из Нью-Йоркской больницы Леннокс Хилл объяснила, что типичные симптомы инсульта, такие как паралич одной стороны тела и невнятная речь могут не проявляться у женщин. Стоит обратить внимание на такие признаки, как тошнота, расстройство желудка и одышка. Об этом сообщает DailyMail.

Врач отметила, что 60% летальных исходов инсульта в США приходится на женщин. Вероятнее всего, это связано с тем, что признаки этого состояния у мужчин и женщин различны. Классические симптомы, такие как онемение одной стороны тела, невнятная речь и асимметрия лица чаще всего встречаются у мужчин. В некоторых случаях врачи не могут выявить инсульт и ошибочно диагностируют у пациенток мигрень.

Женщины могут испытывать спутанность сознания или дезориентацию, головную боль и слабость. Также тревожными признаками являются тошнота, обмороки и судороги.

Нэнс добавила, что инсульт может проявляться по-разному вследствие различий в размере кровеносных сосудов, ведущих к мозгу. Области мозга, которые поражает инсульт, также могут различаться у мужчин и женщин.

Ранее был найден способ защитить больше людей от инсульта.