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В России нашли импортозамещающий способ удешевить легированную сталь

Специалисты МИСИС нашли способ удешевить легированную сталь

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Специалисты университета МИСИС создали технологию, с помощью которой можно решить проблему в производстве высококачественной легированной стали — нехватку марганца и ферросплавов с его участием, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу НИТУ МИСИС.

«Он (способ. — «Газета.Ru») заключается в термической обработке марганцевого концентрата при 1600-1630 градусах Цельсия с использованием монооксида углерода (CO)», — говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что технология позволяет очищать отечественную марганцевую руду от лишнего в данном производстве фосфора.

Также разработчики рассчитывают решить проблему с помощью вовлечения в производство бедных и некондиционных марганцевых руд и шлаков.

До этого специалисты НИТУ МИСИС создали и запатентовали сплав с памятью формы для биодеградируемых (растворимых) костных имплантатов на основе системы железо-марганец-кремний, который обладает высокой биомеханической совместимостью с костной тканью и требуемой скоростью растворения, что делает его перспективным материалом для использования в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.

Ранее в НИТУ МИСИС создали нейросеть для поиска дипфейков на фото и видео.

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