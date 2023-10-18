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Археологи оценили вклад бобров в жизнь людей каменного века

The Holocene: бобры создавали благоприятную среду для доисторического человека

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Shutterstock

Датские археологи из Орхусского университета в Копенгагене изучили роль бобров в жизни людей каменного века, обитавших на территории современных Нидерландов. Исследование опубликовано в научном журнале The Holocene.

Как показали раскопки в Нидерландах, на юге Скандинавии, в Балтийском регионе и России, самые крупные грызуны Северного полушария служили важным источником мяса и меха для охотников-собирателей в среднем и позднем каменном веке, а из костей и зубов делали инструменты для обработки дерева.

Ученые выяснили, что древние люди также извлекали выгоду из экосистем, которые создавали бобры. Благодаря их плотинам в местах обитания бобров появлялось больше рыбы, водоплавающих птиц и некоторых растений. Такие ландшафты привлекали кабанов и других животных.

«Бобры придают лесу большой динамизм, что полезно для биоразнообразия. На археологических объектах, где было много следов бобра, также оказалось много следов выдры, кабана, щуки, окуня и карпа. Эти виды процветают в экосистеме, что создают бобры», — отметила автор исследования Натали Брусгаард.

Археологи напомнили, что в Нидерландах бобер вымер в XIX веке и вновь появился в лесах страны лишь в 1988 году. Исследователи призвали учиться извлекать выгоду из устойчивых экосистем, появившихся благодаря деятельности бобров.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы охотились на самого опасного хищника в Евразии времен палеолита.

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