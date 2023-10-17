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Ученые нашли способ повысить эффективность операций по удалению раковых опухолей

Nature: новая технология позволит точно отличить опухолевые ткани от здоровых

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Ученые из Массачусетской больницы (США) в составе научного коллектива разработали новую технологию флуоресцентной визуализации, которая позволит повысить эффективность операций по удалению опухолей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Удаление опухоли пациента с сохранением здоровых тканей требует исключительной точности. В ходе операции хирурги самостоятельно определяют, где нужно сделать разрез. Новая технология представляет собой инструмент визуализации, который сочетает в себе использование высокоточных камер и инъекций флуоресценции, чтобы отличать опухолевую ткань от нормальной при разных типах рака.

Флуоресцентная визуализация — это процедура, в ходе которой в опухолевую ткань вводят флуоресцентные молекулы, заставляя ее светиться. Таким образом края опухолевого очага становятся видимыми. Новая методика предполагает использование усовершенствованной микроскопии — так границы здоровой и опухолевой ткани будут определяться еще четче.

Ученые уже протестировали технологию на образцах ткани 60 пациентов с разными типами рака. Точность определения границ раковых опухолей составила 97%. Кроме того, система оказалась способна отличить доброкачественную опухоль лимфатических узлов от метастатической.

Ранее онкологи создали 3D-модель опухоли для эффективной борьбы с раком.

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