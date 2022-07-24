Неврологи нашли, как за десять минут в день снизить свой риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что у регулярно рефлексирующих пожилых людей, которые оценивают свои мысли, чувства и поведение в течение хотя бы десяти минут в день, меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Авторы статьи проанализировали данные двух клинических испытаний, в которых приняли участие 259 человек в возрасте около 70 лет. Участники самостоятельно оценили то, как часто они думают и пытаются понять свои мысли и чувства. Люди, которые больше занимались саморефлексией, имели лучшую память, концентрацию и способность решать проблемы, что улучшает здоровье мозга и снижает риск развития болезни Альцгеймера.

«Появляется все больше доказательств того, что положительные психологические факторы, такие как цель в жизни и добросовестность, могут снизить риск развития деменции», — считает ведущий автор исследования мисс Гарриет Демниц-Кинг.

Ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, помогает ли саморефлексия сохранить когнитивные функции снижение способности к саморефлексии является предвестником снижения когнитивных функций.