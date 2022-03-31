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Ученые выяснили, что дети больших городов хуже ориентируются в пространстве

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Выросшие за пределами городов люди ориентируются на местности лучше, чем те, кто рос в условиях плотной регулярной застройки. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Ученые и раньше предполагали, что жизненный опыт влияет на функционирование и структуру мозга. В частности, от культурных особенностей и географии местности может зависеть интеллект и психическое здоровье. Тем не менее не было достаточной информации о влиянии окружения в детском возрасте на когнитивные способности во взрослом состоянии.

Антуан Кутро из французского Национального центра научных исследований и его коллеги оценили способности пространственной навигации 397 162 человек из 38 стран, используя когнитивное задание в видеоигре. Участников поместили на игровую ​​карту с указанием начального местоположения и несколькими контрольными точками, которые нужно было найти в установленном порядке.

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Ed Manley

Выяснилось, что люди, выросшие в городах с похожей на решетку регулярной структурой, вроде Санкт-Петербурга или многих городов США, лучше справлялись с ориентированием в простых игровых уровнях. Однако те, кто вырос в сельской местности или в городах с более хаотичной планировкой, вроде исторических центров Стамбула и Праги, лучше справлялись с навигацией в сложных условиях с неудобными ориентирами. При этом выросшие за городом демонстрировали наилучшие результаты.

Полученные данные свидетельствуют о том, что среда, в частности структура улиц, на которых выросли люди, может влиять на их навигационные способности, и что люди лучше ориентируются в среде, структурно похожей на ту, где они выросли. Теперь ученые планируют выяснить, как эти различия проявляются в детстве.

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