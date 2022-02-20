В ОАЭ нашли старейшее поселение возрастом восемь с половиной тысяч лет

Руины зданий, возраст которых превышает восемь с половиной тысяч лет, обнаружили на острове Гага, к западу от Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает The National News.

Археологи заявили, что строения являются древнейшими в ОАЭ. Ранее самым старым считалось здание на острове Марава у побережья Абу-Даби. Оно оказалось на 500 лет «моложе», чем обнаруженные руины.

Считается, что в найденных постройках располагались первые общины этой страны. Они представляли собой простые круглые помещения до метра в высоту. В комнатах были найдены сотни артефактов, включая обработанные каменные наконечники стрел для охоты.

Археологи пока только выясняют, как долго здесь жили люди, и почему покинули это поселение.

Ранее считалось, что поселения в этом районе образовывались в результате развития морских торговых путей, которые развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше.

«Люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад, — указал председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Аль Мубарак,.— Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу».

По словам чиновника, специалистам еще многое предстоит раскрыть, чтобы как можно больше узнать о прошлом на территории ОАЭ.

Ранее в Перу археологи нашли мумии детей, которых принесли в жертву.