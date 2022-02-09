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Ученый рассказал, как изменится население планеты через 30 лет

Профессор Генцбиттель: через 30 лет из-за роста населения Земли понадобится вдвое больше белка

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NASA

Руководитель лаборатории цифрового сельского хозяйства Сколковского института науки и технологий (Сколтех), профессор Лоран Генцбиттель считает, что население нашей планеты менее чем через 30 лет увеличится до 9 млрд человек. Слова ученого приводит РИА «Новости».

«К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет 9 миллиардов, и понадобится больше белка для питания», — сказал он.

Он уточнил, что речь прежде всего идет о белках растительного происхождения, источник которых отличается в зависимости от региона. Так, в Европе в основном едят пшеницу и чечевицу, в Южной Азии или Африке — рис и нут. Последний является основным источником белка в этих регионах.

Ранее ученые назвали растение для спасения человечества в случае катастрофы. По мнению специалистов, эта культура сможет накормить более 100 млн человек в условиях потепления.

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