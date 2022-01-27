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В NASA испытали модель тихого сверхзвукового самолета

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NASA

В США в аэродинамической трубе испытали уменьшенную модель самолета X-59, который, по задумке конструкторов, будет летать со сверхзвуковой скоростью c низким уровнем шума. Соответствующий релиз опубликовало NASA.

При превышении телом скорости звука в воздухе образуется ударная волна, приводящая к звуковому удару – очень громкому грохоту вроде удара молнии. Это одна из причин, по которой в настоящий момент не эксплуатируются коммерческие сверхзвуковые лайнеры.

Однако некоторые инженеры считают, что этот шум можно уменьшить. Компания Skunk Works, дочернее подразделение Lockheed Martin, разрабатывает самолет X-59 QueSST, чья конструкция должна предотвращать звуковой удар.

«С помощью X-59 мы хотим продемонстрировать, что звуковой удар можно низвести до «звукового щелчка», – говорит Джон Уолтер, один из руководителей испытаний в аэродинамической трубе. Как поясняют специалисты, звуковой удар образуется, когда ударные волны сливаются между собой. По мнению авторов проекта, особая форма нового самолета должна мешать этому. Испытания в аэродинамической трубе, прошедшие в Исследовательском центре NASA имени Гленна, позволяют на практике проверить предсказания инженеров с помощью потока воздуха, обдувающего модель.

Теперь модель отправят в Токио для проведения дополнительных испытаний в другой аэродинамической трубе.

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