Япония и США в ходе учений впервые обозначили КНР как потенциального врага

Китай был впервые обозначен как потенциальный враг в ходе объединенных военных учений Японии и Соединенных Штатов. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации агентства, в ходе компьютерного симулирования военные отрабатывали сценарии гипотетического нападения на Тайвань со стороны материкового Китая, который ранее не фигурировал прямым текстом на учениях.

В публикации уточняется, что до конца текущего года японские и американские военнослужащие должны сформировать совместный план действий на случай эскалации обстановки в Тайваньском проливе.

В январе пресс-служба японского министерства обороны сообщала, что в период с 2025 по 2027 год США экспортируют в Японию 400 высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Уточняется, что поставки будут разделены на две части. Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и 200 более старой Block IV. Стоимость контракта оценивается в 254 млрд иен ($1,7 млрд), в него войдут затраты на сами ракеты и необходимое дополнительное оборудование.

Ранее в Японии узнали о ракете КНДР, способной поразить крупнейшую базу США в Тихом Океане.