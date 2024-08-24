«Где мы сейчас упадем?» Как одетые под «жен новых русских» шахидки взорвали два самолета 20 лет назад в небе над Россией исламисты одновременно взорвали два пассажирских самолета

20 лет назад в небе над Россией произошел двойной теракт — почти одновременно потерпели крушение лайнеры Ту-134 и Ту-154. Чем-то события этого дня напоминали атаку на башни-близнецы в США — террористы проникли в пассажирские самолеты и взорвали их. Бомбы собрали уже в воздухе уроженки Чечни, которые могли быть связаны с группой Шамиля Басаева. «Газета.Ru» — об одном из самых громких терактов середины нулевых.

Красно-черные дни

Поздним вечером 24 августа 2004 года, около 23:00, в небе над Тульской и Ростовской областями произошли два мощных взрыва. Самолеты Ту-134 и Ту-154 с разницей в несколько минут исчезли с радаров.

Лайнер Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» вылетел из Домодедово в Волгоград. На борту самолета были 35 пассажиров и восемь членов экипажа. Взрыв произошел, когда Ту-134 уже вышел на «эшелон» — высоту полета — над деревней Бучалки Климовского района Тульской области. Связь с самолетом прервалась в 22:56.

Спустя пару минут с радаров пропал рейс Москва – Сочи авиакомпании «Сибирь» — Ту-154 с 38 пассажирами и восемью членами экипажа. Он рухнул в Ростовской области возле поселка Глубокий Каменск-Шахтинского района — «тела падали на хутора», сообщал aif.ru.

close 100% На месте падения самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года, в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области Валерий Ковалев/ТАСС

Взрыв на сочинском рейсе произошел на высоте от 8 до 9 тыс. метров: раздался громкий хлопок и в самолете резко упало давление — произошла разгерметизация. Экипаж пытался удержать самолет в воздухе, но, увы, безуспешно.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах тогда сообщало, что Ту-154 успел перед взрывом передать на землю сигнал бедствия. Сохранилась и запись «черного ящика»:

— Господи!

— Нет, нет, не здесь, не здесь. (Ругань.)

— Где мы? Где мы сейчас упадем? Что с нами?

— А-а-а!

— На себя!

Стоны.

Прекращение записи.

Оба самолета рассыпались на части в воздухе. Обломки лайнеров и тела пассажиров — иногда прямо в креслах — находили в радиусе пары десятков километров от точки взрыва. Всего погибли 89 человек.

Поначалу власти рассматривали версии воспламенения горючего, ошибки пилота, погодных условий и технических неполадок. Однако, учитывая синхронность крушений, госкомиссия по расследованию катастрофы остановилась на версии террористического акта.

К тому же, незадолго до двойной авиакатастрофы на Каширском шоссе в Москве, ведущему к аэропорту, произошел взрыв — никто не пострадал, но внимание силовиков он отвлек. А в воздушной гавани началась сумятица – из-за возникших пробок многие пассажиры опаздывали на рейс. И проверяли их менее тщательно, чем обычно.

Через несколько дней после взрывов стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла на местах крушений следы гексогена. Взрывчатку, использовавшуюся при терактах в жилых домах в Москве и Буйнакске в 1999 году, обнаружили сначала на обломках Ту-154 в Ростовской области, потом — на обломках Ту-134.

По мнению экспертов из спецслужб, взрывные устройства были по сути простыми пакетами пластита (который состоит из гексогена) с детонатором — весом около 400 граммов. Террористы могли пронести их в самолеты в разобранном виде и собрать уже на борту — в туалете.

close 100% На месте падения самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года, в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области Сергей Венявский/РИА Новости

«Газета.Ru» в 2004 году называла две авиакатастрофы в одной стране в одну ночь чрезвычайно редким происшествием: «Последний раз такое было 11 сентября 2001 года в США, когда в Нью-Йорке с разницей в несколько минут два захваченных террористами самолета врезались в здания Всемирного торгового центра», – отмечалось в публикации.

Чеченский след

Внимание следователей тут же привлекли две фамилии в списках пассажиров обоих самолетов — Джебирханова и Нагаева. Обе пассажирки были родом из Чечни. Первая летела на самолете из Москвы в Сочи, вторая – в Волгоград.

Поначалу имя одной из подозреваемых выяснить не удавалось: в службе безопасности Домодедово не нашли данных о С. Джебирхановой. Билеты на внутренние рейсы в РФ тогда можно было купить по любому удостоверению личности, а кассиру сообщить лишь фамилию и инициалы.

МВД Чечни проверяло все паспортные столы республики, поскольку там было зарегистрировано множество носителей этой фамилии. В итоге личности подозреваемых установили — ими оказались Сацита Джебирханова и Аминат Нагаева. При этом было доподлинно неизвестно, сами ли женщины сели в самолеты или шахидки-смертницы просто использовали их документы.

close 100% Список пассажиров, летевших на борту самолета Ту-134 рейсом Москва-Волгоград авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» Дмитрий Рогулин/ТАСС

Родственники Джебирхановой вскоре после теракта сообщили kp.ru, что за несколько месяцев до взрывов у нее на рынке украли паспорт.

«Зачем ей было взрывать людей? Опять на чеченцев наговаривают. Как же ее в самолет этот занесло? Она <...> за товарами поехала в Баку – они там вещи скупают и продают здесь. Вот и поехала первый раз», — рассказывала сестра подозреваемой.

Соседи Джебирхановой в свою очередь предположили, что ее и Нагаеву просто убили по пути в Баку, а их документы использовали террористы. Однако правоохранительные органы считали, что смертницами были сами женщины.

Силовики также обратили внимание на то, что обе пассажирки приобрели билеты в срочном порядке: Нагаева сделала это уже после начала регистрации, а Джебирханова в последний момент поменяла рейс с утреннего на вечерний.

Как же шахидки попали в самолет и смогли пронести на борт гексоген? Следствие установило, что сотрудник милиции аэропорта Домодедово Михаил Артамонов остановил обеих женщин для проверки документов. Однако обыскивать их он не стал — в розыск они объявлены не были и выглядели «как жены новых русских».

Впоследствии суд приговорил Артамонова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он не признал, вышел на свободу через два года.

Помимо милиционера в сентябре 2004 года были арестованы еще двое подозреваемых в пособничестве террористкам — билетный спекулянт Армен Аратюнян, который за 5 тыс. руб. помог одной из смертниц купить билет, и начальник дежурной смены авиакомпании «Сибирь» Николай Коренков, разрешивший за 1 тыс. руб. пропустить шахидку в самолет после окончания регистрации.

Коренков и Арутюнян были осуждены за коммерческий подкуп и приговорены к полутора годам колонии-поселения.

Кто виноват и что делать?

Сразу после двойного теракта во всех аэропортах России ввели повышенные меры безопасности. Билеты на внутренние рейсы стали продавать только по паспорту РФ (и другим документам).

Что касается технических мер безопасности, то еще в 2004 году специалисты утверждали — полную гарантию от терактов на борту самолета дать невозможно. Даже самое современное оборудование, которое стояло тогда в Домодедово, оказалось возможным обмануть.

close 100% На месте падения самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва-Волгоград из Домодедово 24 августа 2004 года, в районе населенного пункта Бучалки Тульской области ТАСС/ВГТРК «Россия»





Поначалу ответственность за теракт взяла на себя группировка «Бригады Исламбули» из Египта.

«Мы, «Бригады Исламбули», заявляем, что нашим воинам удалось совершить захват двух российских самолетов. Действия наших воинов увенчались успехом, несмотря на сложности, которые стояли перед нами. В каждом самолете присутствовало по пять наших воинов», — утверждали радикалы.

Однако впоследствии все они были задержаны, и выяснилось, что среди них нет специалистов-взрывотехников — а попытка взять на себя ответственность была то ли розыгрышем, то ли пиаром на крови.

Вскоре террорист Шамиль Басаев, уже заслуживший черную славу, опроверг заявления «Бригад Исламбули».

«К взрывам самолетов <...> кроме нас никто не имеет отношения. <...> Взрывы самолетов обошлись мне в четыре тысячи долларов… В «Норд-Весте» (захвате заложников в школе в Беслане 1 сентября 2004 года — «Газета.Ru») участвовали 33 моджахеда. Из них две женщины. Готовили четырех, но двух я отправил 24.08.04 г. в Москву. Там их посадили на два взорвавшихся самолета».

close 100% Бортовые самописцы самолетов Ту-134 и Ту-154, потерпевших крушение 24 августа 2004 года Владимир Вяткин/РИА Новости

Семьи погибших получили незначительные компенсации: им полагалось не более 100 тыс. рублей от авиакомпаний и еще 12 тыс. — по договорам обязательного страхования. Большей суммы можно было добиться только через суд.

В 2007 году уголовное дело о двойном теракте на самолетах было прекращено. Следствие заявило, что не смогло выйти на заказчика преступлений. Родственники жертв в 2016 году обращались в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование, но им отказали.