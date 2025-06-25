Обогащенный уран никуда не делся: сможет ли Иран восстановить ядерную промышленность?

На протяжении десятилетий израильские политики заявляли, что не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Неизвестно, создавал ли он его на самом деле, но Нетаньяху вместе с Трампом решили прекратить дебаты на этот счет и нанести удар. В итоге Трамп заявляет, что иранские ядерные объекты уничтожены, а эксперты считают, что восстановление в худшем случае займет пару лет. Но Ирану, вероятно, жалко не обогатительные установки, а свой статус региональной державы: какой смысл восстанавливать ядерную отрасль, если Израиль в любой момент все опять разбомбит.

Господство в воздухе

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нацеленную против его ядерной программы и военного потенциала. Уже в первый день войны ВВС Израиля практически уничтожили противовоздушную оборону Ирана и начали действовать так, как ведут войну против повстанцев: заранее предупреждать об ударах по целям, бить свободнопадающими бомбами с не-стелс самолетов и отправлять высотные дроны висеть над Тегераном при свете дня.

Иранские власти предвидели, что развитое западное государство может преодолеть их ПВО, и потому разместили ключевые объекты ядерной промышленности под землей. Самым ценным и укрепленным из них был комплекс по обогащению урана Фордо, спрятанный в недрах горы на глубине около сотни метров. Стандартные противобункерные бомбы не могут проникнуть на такую глубину, и потому Израилю потребовалась помощь Соединенных Штатов.

close Бомбардировщик B-2 сбрасывает противобункерную бомбу GBU-57 U.S. Air Force

В ночь на 22 июня в ходе операции «Полуночный молот» американские вооруженные силы нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по иранским ядерным объектам. Стратегические бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо 12 противобункерных бомб особой мощности GBU-57, как считается, разработанных специально для этого объекта. Еще две такие бомбы поразили подземный обогатительный комплекс в Нетензе, а подводные лодки типа «Огайо» выпустили по нему и по исследовательскому центру в Исфахане 30 крылатых ракет «Томагавк».

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По американским сообщениям, главной целью удара в Исфахане были запасы ядерного материала, которые Иран туда спрятал в преддверии бомбардировок. Считается, что суммарно иранцы успели получить несколько сот килограммов урана, обогащенного до 60%. Эта степень обогащения урана в полтора десятка раз больше, чем необходимо для работы атомных электростанций, но недостаточно для получения пригодной к практическому применению бомбы.

Дыры в горе

Когда над Фордо еще не перестала падать выброшенная взрывами порода, Дональд Трамп в характерной для себя манере заявил, что иранские ядерные объекты полностью и бесповоротно уничтожены . Аналитики же, хоть и признавали огромный масштаб разрушений, со скепсисом относились к подобным заявлениям.

На спутниковых снимках действительно видно, что в горе, под которой спрятан комплекс Фордо, видны две группы из трех близкорасположенных кратеров, точнее, входных отверстий бомб. Основной метод применения GBU-57 подразумевает, что две или больше бомб должны последовательно падать в одну точку, шаг за шагом углубляя дыру, что объясняет, почему кратеров меньше, чем отверстий. Если наложить публично доступные схемы объекта на спутниковую фотографию, то видно, что первая группа бомб была нацелена на один из концов длинного зала с центрифугами, а вторая — на зал хранения урана, оборудования или центр управления.

close Комплекс Фордо после ударов США



Красным обозначены входные отверстия проникающих бомб, зеленым — входы в подземный комплекс Maxar Technologies/Reuters

Но определить точную картину поражения со спутников не выйдет. Возможны любые варианты: от косметических повреждений внутри до масштабного обрушения сводов зала. Как сообщает New York Times со ссылкой на израильских военных, объект получил очень тяжелые повреждения, но не был уничтожен. Однако заявления людей, которые лично не были в самих тоннелях или не получали донесений от тех, кто там был — это плод моделирования и гадания на кофейной гуще. Гипотетически картину повреждений можно оценить, изучив выброшенный бомбами на поверхность материал с помощью камер, способных проводить химический анализ, но без прямого осмотра объекта любые выводы будут под вопросом.

Также на спутниковых фотографиях, сделанных перед бомбардировкой, видны множество грузовиков, увозящих что-то из Фордо. Исключено, что таким образом удалось вывезти все оборудование огромного промышленного комплекса, простирающегося на сотни метров, но, вероятно, иранцам удалось сократить полученный ущерб.

close Грузовики возле комплекса Фордо, 19 июня 2025 года Maxar Technologies/Reuters

Важно отметить, что помимо как таковых ядерных объектов Израиль уничтожал все, что связано с атомной промышленностью. Прежде всего, бомбовыми ударами и диверсиями он ликвидировал как минимум 14 высокопоставленных иранских ученых-ядерщиков, не считая неизвестное число рядовых физиков, химиков и инженеров. Во-вторых, удары наносились по механическим заводам, где изготавливаются центрифуги и другое оборудования для обработки и обогащения урана; и по незапущенному тяжеловодному ядерному реактору, пригодному для производства оружейного плутония, куда более удобному ядерному материалу. Наконец, масштабные бомбардировки, вероятно, повредили иранскую тяжелую промышленность как таковую, нарушив технологические цепочки, что неизбежно ведет к деградации и ядерной сферы.

Ущерб меньше, чем кажется

Эксперты МАГАТЭ признают, что в краткосрочной перспективе Иран практически лишился шансов создать атомную бомбу. Иран потому и строил объекты ядерной промышленности в огромных и исключительно дорогих подземных комплексах, поскольку их нельзя ни эвакуировать, ни построить заново «по свистку». Если бы атомные бомбы можно было шить, как тапочки в подпольных мастерских, разместив их в ближайшем подвале, то ядерное оружие уже бы было у малийских повстанцев.

С другой стороны, несмотря на безоговорочную тактическую победу Израиля и США, говорить об уничтожении иранской ядерной программы как таковой преждевременно. Любой разбомбленный завод можно починить, а из разрушенных подземных комплексов эвакуировать уцелевшее оборудование, убитых ученых могут заменить их ученики и коллеги, войдя в работу по материалам и документам. Еще в ходе Второй мировой войны западные союзники убедились, что никакая бомбардировка не в состоянии без остатка уничтожить промышленность, если у противника есть ресурсы для ее восстановления. Все удачные бомбардировочные кампании против нацистской Германии, будь то против топливных или шарикоподшипниковых заводов, носили постоянный характер, иначе немцы восстанавливали их в течение недель или месяцев.

close Дым над Тегераном после израильских ударов, 18 июня 2025 года Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Отдельной ремарки заслуживают сообщения, будто американские бомбардировки уничтожили спрятанный запас обогащенного урана. Возможно, военные просто помечают как «уничтоженная» любую цель, в которую попала бомба, но уран, как и любой другой химических элемент, нельзя уничтожить бомбами.

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Весьма вероятно, что обогащенный уран хранился в виде гексафторида урана, при нормальных условиях имеющего вид летучих, химически активных и исключительно токсичных кристаллов. Даже если представить, что бомба сдетонировала прямо на их складе и распылила гексафторид по всему помещению, смешав с пылью и грунтом, заставив вступить в реакцию с водой, — то даже в этом случае уран никуда не денется, а его изотопный состав не изменится. Его можно будет извлечь из окружающей среды химическими методами, обработав грунт и обломки, а то и вовсе собрать с пола в совок. Так же неизвестно, хранился ли в Исфаханском ядерном центре весь ядерный материал, или его успели вывезти в секретное место. Обогащенный уран же очень сильно ускорит возможный проект по созданию оружия.

Иранские чиновники открыто заявляют, что планируют восстановить ядерную промышленность и уже проводят оценку ущерба. Иными словами, точные сроки восстановления сейчас неизвестны даже в Иране, но если предположить, что все израильские удары были результативны и разрушительны, вряд ли речь идет о десятилетиях. Скептики считают, что бомбардировки отбросили Иран всего на полгода назад, оптимисты — что на пару лет или чуть больше.

Можем повторить?

Зато мотивации для получения бомбы у Ирана может быть намного больше. Многие страны, имеющие возможность создать ядерное оружие, не делают это из опасения санкций или ссоры с соседями. Но если Иран и так бомбят, уничтожая его ученых, генералов и чиновников, то смысл сдерживания во многом теряется.

Здесь, возможно, на первое место выходят политические последствия израильской кампании. Иран долгие десятилетия позиционировал себя как суверенную региональную державу, которая обладает достаточными инструментами для сдерживания всех, кто может на нее напасть, и способна бросить вызов даже США. Израиль же, вероятно, низвел статус Ирана до «Хезболлы»: до некой территории с условным суверенитетом, которую можно бомбить, когда вздумается, не опасаясь серьезных последствий.

Война против Ирана прошла для Израиля легче, чем против ХАМАС в Газе. Как подсчитал журналист Дорон Кадош, за 11 дней по Израилю было выпущено около 500 баллистических ракет и более 1000 дронов типа Shahed 136, который, в каком-то смысле, можно считать аналогом российского «Герань-2». Подавляющее большинство этих дронов сбили еще на подлете к Израилю, а цели, по имеющимся данным, не достиг ни один, — дроны сбивали миниатюрными ракетами, помещающимися на самолет F-15I по 54 штуки; вертолетами AH-64 Apache, с помощью пушек; ракетами «Тамир» (Железный купол) и только что появившимися на вооружении боевыми лазерами.

close Девушка с собакой на фоне разрушенного дома в израильском городе Беэр-Шева, 20 июня 2025 года Amir Cohen/Reuters

С баллистическими ракетами было тяжелее: около 50-60 упали на израильскую территорию, из них 8 попаданий были смертельными и привели к гибели 28 человек, из которых всего один военнослужащий. По заявлениям Израиля и по многочисленным видеосвидетельствам, огромную роль в защите от ракет сыграли дроны и самолеты, охотящиеся за пусковыми установками, а также превентивные удары по подземным хранилищам ракет, которые заблокировали выезды из них.

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Словом, число жертв от атак Ирана, который еще месяц назад считался (некоторыми) грозной силой, оказалось меньше, чем от типичного теракта или стрельбы, устроенной очередным озлобленным на весь мир американским школьником. Около 15 тысяч человек лишились жилья, но, для сравнения, из-за атак «Хезболлы» из северной части Израиля в 2023 году пришлось эвакуировать 67 тысяч человек.

С учетом этого Израиль практически ничего не сдерживает от дальнейших атак. Поскольку строить новые обогатительные комплексы и заводы под бомбежками невозможно, любые усилия Ирана в этом направлении могут оказаться напрасным трудом. Если, конечно, ему каким-то образом не удастся восстановить сдерживание и найти рычаги для предотвращения подобных атак.