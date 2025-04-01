«Разморозить» и накопить. Россияне поверили в ПДС

Участники программы долгосрочных сбережений получили первую прибыль. Пока речь идет о начислении инвестиционного дохода. В ближайшие месяцы к нему еще добавятся средства государственного софинансирования и налоговый вычет. Как работает ПДС, из чего складывается доход и что получили те, кто поверил в программу в прошлом году – выяснила «Газета.Ru».

Программа долгосрочных сбережений заработала 1 января 2024 года. Принять в ней участие можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, который является оператором программы. По данным Минфина, за 2024 год россияне заключили в рамках ПДС 2,9 млн договоров. Объем вложений с учетом прогнозного софинансирования и переводов средств накопительной пенсии составил около 220 млрд рублей.

Одним из первых данные о начислении инвестиционного дохода на средства, вложенные в ПДС, обнародовал СберНПФ. На его долю приходится 68% от всех договоров, заключенных по программе. Результаты оказались впечатляющими.

«Россияне заработали 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», — заявил Руслан Вестеровский, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

ПДС — где деньги?

Накопления в рамках ПДС формируются сразу из нескольких источников. Это прежде всего добровольные личные взносы человека, которые можно перечислять ежемесячно, раз в год или в любом удобном режиме.

Чтобы сделать программу более привлекательной, государство обязалось ее софинансировать на протяжении первых 10 лет участия в программе. Максимальная сумма, которую можно получить от государства за год составляет 36 тыс. рублей.

Выгода от ПДС складывается из государственного софинансирования, налогового вычета и инвестдохода.

На сумму добровольных взносов в программу положен налоговый вычет, который также можно вложить в программу. Это третий источник пополнений в рамках ПДС. А четвертый — инвестиционный доход со стороны негосударственного пенсионного фонда, о котором как раз и сообщил недавно СберНПФ.

Кроме того, в ПДС можно перевести средства накопительной пенсии, пополнение которых было заморожено в 2014 году. Кстати, в этом году в СберНПФ за перевод можно принять участие в розыгрыше и выиграть до пяти миллионов рублей! Подробнее на https://npfsberbanka.ru/.

Сколько вложит государство

Размер софинансирования от государства зависит от доходов участника ПДС и его вклада в программу. Минимальный взнос, с которого участник может рассчитывать на поддержку со стороны государства, — 2 тыс. рублей в год.

Человек со среднемесячным доходом менее 80 тыс. рублей в месяц получит софинансирование по формуле 1:1. Получается, на один рубль собственных средств — столько же от государства. Если ежемесячно вносить на ПДС 2 тыс. рублей, то за год на счету окажется 48 тыс. — 24 тыс. собственных и еще столько же за счет софинансирования.

Максимальная планка государственного софинансирования ограничивается 36 тыс. рублей в год.

Если ежемесячные доходы гражданина составляют от 80 до 150 тыс. рублей, то софинансирование рассчитывается по формуле 2:1. Чтобы получить 36 тыс. от государства, нужно за год самостоятельно вложить в ПДС 72 тыс. рублей.

Для тех же, кто зарабатывает более 150 тыс. рублей в месяц, расчет идет 4:1 или 144 тыс. собственных взносов в год и 36 тыс. от государства.

Таким образом, те, кто заключил договор ПДС, за 10 лет могут получить до 360 тысяч рублей из бюджета.

Вычесть из налогов

Значительную выгоду можно получить за счет налогового вычета. Вкладывая в ПДС, можно вернуть часть уплаченного НДФЛ (налога на доходы физических лиц).

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Максимальная сумма для определения размера вычета составляет 400 тыс. рублей. Здесь учитываются не только взносы в рамках ПДС, но и иные финансовые инструменты, например, отчисления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ или на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Разумеется, можно инвестировать и больше, но при расчете налогового вычета государство будет ориентироваться на эту планку. Если же за год вы инвестируете меньше 400 тыс. рублей, в расчет будет приниматься реальная сумма вложений.

В 2025 году максимальный размер возврата налога увеличен до 88 тыс. рублей при ставке налога 22

Сумма вычета за 2024 год будет зависеть от ставки вкладчика по подоходному налогу. Если человек заработал за год менее пяти миллионов, то его налоговая ставка составит 13%, а максимальный возврат – 52 тыс. рублей в год. Это как раз 13% от 400 тыс., которыми ограничена сумма для определения вычета.

Аналогично при доходе более пяти миллионов рублей в год и налоговой ставке 15% максимальный возврат составит 60 тыс. рублей в год.

С 2025 года, после введения пятиступенчатой шкалы налогообложения, максимальный размер возврата увеличился. Если доход облагается по ставке 22%, участник программы сможет вернуть 88 тыс. при взносе 400 тыс. При стандартной ставке в 13% сумма возврата останется на уровне 52 тыс. рублей.

Деньги под защитой

Еще одним источником прибыли в рамках ПДС являются инвестиционный доход, который у СберНПФ по итогам 2024 года и составил 17,8%. Прибыль негосударственные пенсионные фонды зарабатывают для участников программы, инвестируя их вложения в различные активы. В зависимости от результатов инвестиций доходность каждый год будет отличаться.

По закону сбережения на ПДС-счетах негосударственных пенсионных фондов не могут уменьшиться в результате инвестиций. Любой убыток НПФ обязан покрыть из специального страхового резерва, а если его не хватит, то за счет собственных средств.

Кроме того, деньги, внесенные в программу долгосрочных сбережений, застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Защита распространяется на личные взносы гражданина и полученный инвестиционный доход в сумме до 2,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем у банковских депозитов. Отдельную страховку АСВ предоставляет на переведенные средства накопительной пенсии, полученное софинансирование, а также доход от их размещения соответственно.

Вложения в рамках ПДС защищены и юридически: на этапе сбережения они не делятся при разводе, не подлежат аресту в случае наступления гражданской ответственности (подробнее об этом говорится в ст. 18 Федерального закона №75-ФЗ от 07.05.1998 года). А еще их можно передать выбранным правопреемникам.

«Разморозка» средств накопительной пенсии

Программа долгосрочных сбережений помогает управлять средствами накопительной пенсии, пополнение которых было «заморожено» в 2014 году. Главная идея – объединить эти деньги и личные сбережения граждан по программе, чтобы финансовые цели стали ближе.

Если средства накопительной пенсии находятся в том же НПФ, то их перевод в ПДС осуществляется на следующий год после подачи соответствующего заявления без каких-либо потерь.

Если речь идет о разных НПФ, то нужно будет перевести средства накопительной пенсии в тот фонд, где человек хочет открыть ПДС.

Есть один важный нюанс, который нужно учесть при переходе между НПФ.

Без потерь быстро можно перейти в НПФ только в год фиксации инвестиционного дохода.

Необходимо выяснить, где находятся ваши средства накопительной пенсии и когда наступит ближайший срок фиксации инвестиционного дохода. По закону, это происходит каждые пять лет с года заключения договора ОПС. Без потерь можно досрочно сменить НПФ только в год фиксации дохода. Другой вариант – использовать обычный переход, правда, он занимает целых пять лет.

Проведя небольшой опрос, «Газета.RU» выяснила, что многие даже не представляют, где находятся их средства накопительной пенсии и сколько там всего денег на данный момент. Узнать это совсем несложно – информацию можно получить на Госуслугах, в Социальном фонде России, в МФЦ и в приложении СберБанк Онлайн «Расчет пенсии». По словам Руслана Вестеровского, в 2024 году этим сервисом воспользовались 6,5 миллионов пользователей.

ПДС — важно знать

Договор долгосрочных сбережений предполагает, что человек будет копить 15 лет или же до 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

При соблюдении правил программы можно назначить себе регулярные выплаты – пожизненные или на определенный период. Другой вариант — получить всю накопленную сумму за один раз — эта опция заработает после 15 лет участия, причем возраст значения не имеет.

Такая гибкость делает ПДС универсальным инструментом, который помогает накопить на покупку жилья, образование детей и любые другие крупные траты в будущем, а также создать подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций.

Досрочно и без потерь получить все сбережения по ПДС можно в особых жизненных ситуациях, например, в случае потери кормильца или если нужно оплатить дорогостоящее лечение. Список заболеваний довольно обширный, его устанавливает и дополняет правительство.

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