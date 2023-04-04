«История про людей»: «Невский» вновь на НТВ

«Много интересных сюжетных линий и поворотов»

Уже известно, что главный герой, простой питерский полицейский, приключения которого увлекли миллионы телезрителей, по роковой случайности окажется за решеткой за то, что застрелил пьяного хулигана. Таким образом, его ожидает серьезное испытание. Но несмотря на то, что герою светит несколько лет лишения свободы, он больше озадачен тем, что расследование преступлений Архитектора в тупике, а неуловимый убийца на свободе. Зрителя снова ждет встреча с любимыми героями — Пашей Семеновым, Фомой, Андреем Михайловым, генералом Арсеньевым, Марией Завьяловой, Таней Беловой и многими другими.

Режиссер шестого сезона Игоря Драка, который уже снимал первый и второй сезоны «Невского», пообещал, что зрителю стоит ждать много интересных сюжетных линий и поворотов, и немного приоткрыл завесу тайны: «Дмитрий Паламарчук появляется с бородой, а еще у него завязывается любовная история. Продолжаются достаточно специфические отношения между главным героем Павлом Семеновым и Фомой: полудружеские, полуконфликтные. Думаю, что крючки расставлены, и зритель будет заинтригован».

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Создатели нового сезона обещают не разочаровать и поклонников перестрелок, драк и погонь, их будет по-прежнему в изобилии, причем, режиссер отмечает, что Антон Васильев исполняет трюки сам. А актеру Александру Разбашу пришлось учиться стрелять из автомата и разбирать оружие. Но трюки для создателей сериала – это всего лишь фон, самое интересное в этом проекте, считает Игорь Драка, — «это история про людей, наблюдения за их взаимоотношениями». По его словам, там достаточно сложные отношения между Фомой и Семеновым, и зрителей это и цепляет.

Безусловно, что зрительский интерес сильно подогрет и тем, что съемки проходили в легендарных питерских Крестах, где находится главный герой. Режиссер уверяет, что «все снималось в реальном режиме без прикрас». Зрителю предстоит оценить, как поведет себя Семенов в тюрьме, чтобы остаться человеком и не сломаться. По словам Антона Васильева, сьемки в Крестах добавили ощущения мистики и обнажили суть безысходности и человеческого отчаянья.

«Там очень жутко. Даже играть ничего не нужно. Царит атмосфера страха, одиночества, незащищенности», — отмечает Анастасия Забирова, сыгравшая адвоката Марию Завьялову. По словам актрисы, именно эти съемочные дни стали для нее самыми сложными.

«Абсолютное включение зрителя в происходящее на экране»

Так совпало, что исполнитель главной роли — российский актер театра и кино Антон Васильев, уроженец Санкт-Петербурга. Работа в сериале сделала его народным любимцем. Сам артист, сравнивая своего героя образца первого сезона и образца шестого, констатирует, что он изменился, как меняется любой человек за столько лет.

«Иллюзий стало меньше, причин озлобиться больше. Остаться человеком, при выборе решений руководствоваться своей головой, а не мнением окружающих, сохранять веру в честь, достоинство, правду. Вот куда направлены силы моего героя в шестом сезоне», – поделился Антон Васильев.

По мнению режиссера Игоря Драка, хороших героев всегда очень тяжело играть, а Антон Васильев нашел золотую середину – его герой не хороший и не плохой, и поэтому это не скучно.

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По словам актера Андрея Гульнева, за годы съемок роль Андрея Михайлова стала частью его жизни. Он рассказал, что в шестом сезоне его герой продолжит свою службу в правоохранительных органах в знакомом ему Центральном районе Санкт-Петербурга под начальством подполковника Юрия Окунько, а его взаимоотношения с напарником Семеновым станут еще сложнее. А Анастасия Забирова хоть и признается, что у нее мало общего с ее героиней, которой просто нельзя быть слабой, иначе «съедят», считает эту актерскую работу подарком судьбы. Ей всегда интересно, по ее словам, расширить границы своих возможностей и примерить новые качества.

Актриса Екатерина Рокотова, по ее словам, рада вернуться к роли Инги Крыловой и «вновь присоединиться к истории сериала «Невский», поскольку актеры «притерлись, «приигрались» друг к другу и стали общаться и вне съемочной площадки. Она поделилась, что для ее героини в новом сезоне будет много интересных поворотов: «появится очевидная сюжетная линия с кино-папой, любовная линия тоже не забыта, но и, конечно, работа и расследования». Ее героиня, по словам актрисы, наконец-то станет частью одной команды и вольется в коллектив.

«Я очень рада, что в новом сезоне у моей героини больше сюжетных линий, не связанных с работой, личных. Думаю, зрителям будет интересно за ними наблюдать и не хочу раньше времени раскрывать все секреты», – рассказала Екатерина Рокотова.

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Актер Александр Саюталин, очень полюбившийся зрителям в роли злодея генерала Арсеньева, объясняет успех сериала абсолютным включением зрителя в происходящее на экране и работой очень профессиональной и дружной команды. «Каждый из нас на своем месте старался хорошо делать свое дело, насколько он умеет и может», – поделился актер.

В шестом сезоне сериала – 30 эпизодов, которые будут выходить в эфир с 10 апреля по будням в 20.00. на НТВ.