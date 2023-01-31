Пиковая Дама, Ворон и Скорпион: стали известны имена героев нового сезона «Маски»

На сцену выйдут 14 новых героев, под масками которых традиционно будут скрываться популярные певцы, актеры, спортсмены. Телеканал уже приоткрыл завесу тайны: названы образы, в которые облачатся российские знаменитости. Это Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.

close 100% Пресс-служба Телеканала «НТВ»

Под невероятными масками зрителям предстоит обнаружить участников, у которых в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, а также золотые медали мировых, европейских и российских спортивных первенств. В музыкальной и кинематографической копилке участников более 150 альбомов и ролей, два саундтрека и 17 озвученных мультипликационных персонажей.

Сохраняя традиции

Сама суть шоу изменений не претерпела, да и состав звездных детективов остался привычным – это Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Личность пятого члена жюри была раскрыта на онлайн-презентации нового сезона: им стал актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, который в прошлом сезоне скрывался под маской Монстрика».

close 100% Пресс-служба Телеканала «НТВ»

«Маска» – это не просто крутое шоу, а наикрутейшее. Во-первых, потому что ему нет равных. Нет такого проекта, который бы объединял у экранов телевизоров зрителей всех возрастов – от малышей до людей, убеленных сединой. Во-вторых, потому что «Маска» заставляет включаться всех. В процессе угадывания участвует вся страна, это гениально. В-третьих, потому что в проекте потрясающие номера: сценография, хореография, костюмы, музыка, которая редко звучит на телевидении. Одним словом – это очень зрелищное шоу. В-четвёртых, наш проект очень веселый и искренний. И, в-пятых, мне кажется, наше жюри стало настоящей командой. Мы успели хорошо друг друга узнать, нам комфортно вместе: мы искренне спорим, заблуждаемся, ошибаемся и угадываем. Зрители это чувствуют. И, смею надеяться, за нами интересно наблюдать», – говорит певица, народная артистка России Валерия.

Председатель жюри, король российской эстрады Филипп Киркоров согласен со своей коллегой по судейскому креслу: «Нового сезона «Маски» с нетерпением жду каждый год. Мне кажется, это шоу создавалось под меня, так прямо и задумывалось, что Филипп Киркоров будет председателем жюри. Нам – членам жюри – очень комфортно вместе, мы отлично сработались и, уверен, с каждым годом становимся всё проницательнее и проницательнее. От героев нового сезона жду ярких выступлений, потому что удивляться – это то, что я просто обожаю. Хочу отметить, что Короля удивить непросто, но именно участникам «Маски» это всегда удается, потому что там собираются лучшие из лучших и талантливейшие из талантливых».

close 100% Пресс-служба Телеканала «НТВ»

В каждом выпуске участники будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам выпуска будут определены номинанты на выбывание из проекта: одного участника могут спасти зрители в студии, а звездным судьям предстоит решить, кто в финале выпуска покинет шоу и раскроет тайну своей личности.

close 100% Пресс-служба Телеканала «НТВ»

Для максимального сохранения тайны всех участников от дома и до съемочного павильона будут сопровождать охранники, фигуры участников будут скрыты большой черной худи с надписью #безкомментариев, а лица – зеркальными масками. На сцене их также будет сопровождать охрана, а костюмы, специально разработанные и тщательно продуманные для каждого героя, полностью скроют их личность.

Новый саундтрек

В социальных сетях проекта «Маска» уже появился проморолик четвертого сезона. Вот что рассказывает об этом бессменный ведущий шоу Вячеслав Макаров, записавший саундтрек к ролику: «В проморолике я выступаю в роли детектива, который поднял свои архивы и вышел на новый уровень разгадывания личностей масок. Уверен, что за предыдущие три сезона зрители тоже знатно прокачались в вопросе угадывания, поэтому новый сезон будет полон интриг, новых тайн и масштабных личностей, скрывающихся за потрясающими масками».

В ожидании шоу

Первый сезон шоу «Маска» стартовал 1 марта 2020 года на НТВ и сразу стал абсолютным хитом на российском телевидении и по праву завоевал любовь зрителей. А пока мы ждем новые выступления и расследования, давайте вспомним имена победителей первых трех сезонов.

Победителем первого сезона стал певец Анатолий Цой (TSOY), скрывавшийся за маской Льва, а популярный певец Jony в образе Крокодила забрал заветный кубок во втором сезоне. Третий сезон шоу выиграл оперный певец, двукратный обладатель премии «Грэмми», лауреат премии «Золотая маска», заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, скрывавшийся под маской Дракона.

Премьера нового сезона шоу «Маска» – 12 февраля в 20.20 на НТВ.