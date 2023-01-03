Умер последний глава Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

3 января на 81-м году жизни скончался Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного совета РСФСР. По данным «Коммерсанта», он умер у себя на даче в Московской области. Знакомый политика рассказал «Ведомостям», что похороны могут пройти на его родине — в Чечне — уже в среду, 4 января.

Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. Во время депортации чеченцев его семья была переселена в Казахстан, где прошли его детство и юность. В 1962-м отправился в Москву, окончил юрфак МГУ, а затем аспирантуру экономического факультета того же вуза. В 1980 году защитил докторскую диссертацию, с 1978-го преподавал в Российском экономическом университете им. Плеханова.

4 марта 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. Выступал, в частности, за «единую Россию с широкими правами автономий». В 1991-м стал председателем Верховного Совета РСФСР. Хасбулатов — участник августовского путча, выступивший против ГКЧП.

В начале октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета, расстрелянного по приказу первого президента России Бориса Ельцина из танков. Хасбулатова лишили должности и вместе с рядом других политиков (среди которых был и вице-президент Александр Руцкой) заключили под стражу, но уже через несколько месяцев амнистировали. О его пути в политике – в фотогалерее «Газеты.Ru».