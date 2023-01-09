Гранаты, вертолеты, захваты зданий. Как в Бразилии не произошла революция

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здания резиденции главы государства, Верховного суда и Конгресса. Спустя несколько часов армейским подразделениям, полиции и нацгвардии удалось их вытеснить. Против протестующих применялись светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом, которые сбрасывали с вертолетов. Известно о задержании более 400 человек, по приблизительным подсчетам, в беспорядках участвовали более 5 тыс. человек.

На момент погромов действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва находился с рабочей поездкой в штате Сан-Паулу, однако позже вернулся в столицу и заявил, что погромщики и организаторы беспорядков «заплатят» за нарушение законов. Сам Болсонару, чьи сторонники вышли на улицы города, не поддержал протесты.

В США и Европе поддержали действующего президента да Силву и назвали произошедшие события попыткой «подрыва демократии». Посольства США и РФ в Бразилиа порекомендовали своим гражданам воздержаться от выхода в город и обходить стороной места скопления людей.