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Политика

На Западе обвинили Россию в «дезинформационной кампании» против Польши

Reuters: Россия использует конфликт Польши и Украины для дезинформации
Czarek Sokolowski/AP

Россия якобы усилила так называемую «дезинформационную кампанию» в Польше и «использует» конфликт между Варшавой и Киевом по поводу героизации украинских пособников нацистов для «разжигания напряженности между Украиной и ее ключевыми союзниками». Об этом пишет Reuters со ссылкой на польских чиновников и исследователей.

Заместитель министра цифровых технологий Польши Павел Ольшевский заявил агентству Reuters, что так называемая «российская дезинформация» по поводу конфликта Польши и Украины появилась в соцсетях и официальных российских СМИ, и эти публикации затем перепечатали польские СМИ. Ольшевский сказал, что поток некой «дезинформации» попал на «благодатную почву».

Анализ Польского института международных отношений (PISM) показал, что количество антиукраинского контента на польском языке в социальных сетях выросло более чем на 250% после того, как президент Украины Владимир Зеленский назвал одно из подразделений ВСУ в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России).

По словам представителя PISM Филипа Брыжки, значительная часть активности была, «по-видимому, искусственно создана с помощью ботов», которые должны были создать впечатление «быстрого роста антиукраинских настроений». И главная цель якобы существующей кампании была в «раздувании полемики», рассказал он. Аналитики заявили, что факты, которые лежат в основе таких «кампаний», реальны, и поэтому их «сложнее выявить и пресечь».

«Событие реально, но его интерпретация навязывается внешним субъектом», — заявил аналитик независимого исследовательского проекта Info Ops Poland Foundation Войцех Покора.

Однако эксперты все же решили, что негативное отношение поляков к Украине нельзя объяснить «исключительно иностранным влиянием», и оно отражает усталость поляков от украинских мигрантов, споры по поводу зерна и последствия героизации Киевом пособников нацистов.

При этом авторы публикации не привели ни примеров, ни каких-либо доказательств существования российской «дезинформационной кампании».

Отношения между Украиной и Польшей обострились после того, как Зеленский присвоил одному из элитных подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). Это побудило президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Посол Украины в Польше Василий Боднар затем заявил, что конфликт Киева и Варшавы якобы был «срежиссирован» из-за границы. Также он сообщил о снижении уровня поддержки украинцев в Польше.

13 августа газета Wydarzenia написала, что Зеленский планирует провести в Польше кампанию по улучшению имиджа Украины.

Ранее в бундестаге обвинили Россию в поддержке двух немецких партий.

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