Депутат бундестага и член Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер обвинил Россию в ведении в Германии так называемой «дезинформационной кампании» в пользу партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт». Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

«Россия уже много месяцев ведет в Германии дезинформационную кампанию в пользу «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт», чтобы дезориентировать немецкое население и ослабить нашу готовность поддерживать Европейский Союз, НАТО, евро и Украину», — отметил он.

Кроме того, Кизеветтер выразил уверенность в том, что Россия якобы «параллельно проводит» операцию, направленную «на дискредитацию кандидатов» на грядущих земельных выборах, которые состоятся в стране в 2026 году.

В июне министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что «Альтернатива для Германии» якобы «потакает» президенту России Владимиру Путину и «попирает» тем самым интересы страны.

В июле министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за исключение потенциальных министров от партии «Альтернатива для Германии» из числа тех лиц, которые имеют доступ к секретной информации, из-за якобы имеющихся у них связей с Россией.

В августе украинский посол Алексей Макеев раскритиковал партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), обвинив их в получении директив из России.

Ранее Дмитриев указал на «пробуждение» Германии на фоне роста популярности АдГ.