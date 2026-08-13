Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский придумал, как спасти имидж Украины в Польше

Wydarzenia: Зеленский готовит кампанию по улучшению имиджа Украины в Польше
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский планирует провести в Польше кампанию по улучшению имиджа Украины. Об этом сообщила польская газета Wydarzenia.

«В Киеве принято решение о начале кампании публичной дипломатии в Польше» — говорится в публикации.

Отмечается, что эти мероприятия направлены в большей мере на ту часть жителей Польши, которые более благосклонны к украинцам. Кампания включает в себя напоминание об исторических союзах двух стран, таких как союз Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой, и выявление в Польше «российского влияния в неблагоприятных для Украины кругах».

Отношения между Украиной и Польшой обострились после того, как Зеленский принял решение присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). В связи с этим польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. При этом Навроцкий подчеркнул, что позиция Польши в вопросе поддержки Украины в конфликте с Россией не изменилась.

Опрос, проведенный польским изданием Wirtualna Polska в конце июля, показал, что более 75% жителей Польши отрицательно относятся к Зеленскому. Почти 42% респондентов крайне негативно оценивают деятельность украинского лидера.

Ранее Навроцкий заявил о выгоде Польши от конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!