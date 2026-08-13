Зеленский придумал, как спасти имидж Украины в Польше

Украинский президент Владимир Зеленский планирует провести в Польше кампанию по улучшению имиджа Украины. Об этом сообщила польская газета Wydarzenia.

«В Киеве принято решение о начале кампании публичной дипломатии в Польше» — говорится в публикации.

Отмечается, что эти мероприятия направлены в большей мере на ту часть жителей Польши, которые более благосклонны к украинцам. Кампания включает в себя напоминание об исторических союзах двух стран, таких как союз Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой, и выявление в Польше «российского влияния в неблагоприятных для Украины кругах».

Отношения между Украиной и Польшой обострились после того, как Зеленский принял решение присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). В связи с этим польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. При этом Навроцкий подчеркнул, что позиция Польши в вопросе поддержки Украины в конфликте с Россией не изменилась.

Опрос, проведенный польским изданием Wirtualna Polska в конце июля, показал, что более 75% жителей Польши отрицательно относятся к Зеленскому. Почти 42% респондентов крайне негативно оценивают деятельность украинского лидера.

Ранее Навроцкий заявил о выгоде Польши от конфликта на Украине.