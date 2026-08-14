Украинский президент Владимир Зеленский дестабилизирует ситуацию в Польше. Об этом пишет журнал Mysl Polska.

«Мы начали ненавидеть своих соседей, что отражало чувства, которые пробудил в нас Зеленский», — сказано в статье.

По мнению авторов материала, глава Украины поступательно принимал решения, которые привели к митингам против украинских беженцев и все более радикальные призывы к отказу от помощи Киеву.

Накануне польская газета Wydarzenia писала, что Зеленский планирует провести в Польше кампанию по улучшению имиджа Украины. Отмечается, что эти мероприятия направлены в большей мере на ту часть жителей Польши, которая более благосклонна к украинцам. Кампания включает в себя напоминание об исторических союзах двух стран, таких как союз Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой, и выявление в Польше «российского влияния в неблагоприятных для Украины кругах».

Отношения между Украиной и Польшой обострились после того, как Зеленский принял решение присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). В связи с этим польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу высшей государственной награды — ордена Белого орла. При этом Навроцкий подчеркнул, что позиция Польши в вопросе поддержки Украины в конфликте с Россией не изменилась.

Ранее на Западе Зеленского сравнили с наркоманом, страдающим от ломки.