Россия не может рассматривать предложения об остановке боевых действий на Украине по текущей линии боевого соприкосновения, потому что такой шаг «перечеркнул бы подвиг победивших нацизм дедов и прадедов». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ГТРК, сообщает МИД РФ.

По словам Лаврова, завершить боевые действия по линии фронта не получится, и останавливать конфликт нужно тогда, когда будет «долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование».

«Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», — сказал он.

В июне издание Economist со ссылкой на источники сообщало, что Украина и США обсуждают заморозку украинского конфликта на линии боевого соприкосновения.

В том же месяце Лавров сказал, что Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине и ввести туда военных британо-французской «коалиции желающих».

В июне президент Украины Владимир Зеленский назвал остановку боевых действий по линии фронта наиболее быстрым путем к достижению мира на Украине.

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