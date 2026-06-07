Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине

Остановка боевых действий с заморозкой линии фронта на нынешних позициях может стать наиболее быстрым путем к достижению мира на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения огня на текущей линии соприкосновения, Зеленский сказал: «Да. Это самый быстрый путь».

При этом президент Украины подчеркнул, что подобный сценарий не означает признания или передачи России территорий, находящихся под ее контролем. Он отметил, что такая заморозка позволила бы сохранить жизни людей, вернуть военнослужащих с линии фронта и перевести конфликт в дипломатическое русло.

В июньском интервью CBS News Зеленский заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы. Он отметил, что нужно найти дипломатический путь, чтобы «сесть и поговорить до начала следующей зимы».

В конце мая украинские СМИ писали, что Зеленский заявил о намерении за ближайшие полгода добиться готовности России к «реальным» переговорам. Также 25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент Украины на встрече с депутатами партии «Слуга народа» заявил о том, что «горячая фаза» конфликта может завершиться до ноября.

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.