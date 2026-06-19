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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Украина и США обсуждают новый вариант остановки конфликта

Economist: Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии соприкосновения
Alex Brandon/AP

Украина и США обсуждают заморозку конфликта по линии соприкосновения. Об этом пишет Economist со ссылкой на источники.

По информации издания, неофициальные переговоры с Россией возобновились и между Украиной и США «ежедневно поддерживаются контакты».

«Одна из обсуждаемых идей — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Россия вряд ли предпримет какие-либо шаги до октября, когда она, возможно, захочет оказать Трампу поддержку перед выборами — «и получить что-то взамен», — пишет СМИ.

Также издание допускает, что конфликт может продлиться и до весны, если Россия попытается заставить Украину пойти на уступки с помощью зимних атак на энергетическую инфраструктуру страны.

При этом Economist пишет, что США, Россия и Украина в начале года якобы предварительно согласовали план прекращения огня в мае, однако война в Иране сорвала эти планы.

19 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине и ввести туда военных британо-французской «коалиции желающих». 17 июня президент США Дональд Трамп отметил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят «что-то сделать» для завершения конфликта на Украине. А 16 июня Трамп заявил, что война в Иране для США уходит на второй план, а на первое место выходит урегулирование конфликта на Украине.

До этого один из источников «РБК-Украина» сообщил, что для Киева вариант с заморозкой конфликта по линии фронта и с получением Киевом гарантий безопасности является «еще очень хорошим». Также издание писало, что Киев согласен на прекращение конфликта на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в ЕС.

Ранее на Украине назвали «возможный» сценарий завершения конфликта.

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