Стало известно о скором завершении сделки по МиГам для Украины

Переговоры о поставке Польшей истребителей МиГ-29 Украине в обмен на дроны близки к завершению, и самолеты могут быть переданы в ближайшие недели. Об этом сообщает Wirtualna Polska (WP).

По информации польской армии, сейчас переговоры завершаются, и в ближайшие недели МиГи отправятся на Украину, а беспилотники — в Польшу.

«С украинцами можно вести переговоры о чем угодно. Подписывать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они свои обязательства. Компания Fire Point предлагает, например, поставку 1500 беспилотников большой дальности. И немедленную поставку такого же количества в Польшу в случае войны. На бумаге это выглядит очень хорошо. Однако мы понимаем, что в критической ситуации компания может прибегнуть к форс-мажору», — сказал источник, участвующий в переговорах с украинцами.

По его словам, Польша опасается, что на Украина не станет поставлять дроны, объяснив это тем, что им самим нужна эта техника и они находятся «в худшем положении».

30 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Украина отказалась передать Польше беспилотные технологии, и поэтому она не получит истребители МиГ-29.

В июле издание Onet сообщило, что Украина не приняла от Польши истребители МиГ-29 из-за плохого технического состояния, и Киев соглашался забрать их в случае, если поляки отремонтируют технику. Затем РИА Новости со ссылкой на источник писали, что Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за отказа Варшавы их ремонтировать

12 июля Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова обсудить модернизацию МиГ-29, если Киев и его союзники согласятся покрыть расходы.

Ранее Киев поставил условие Варшаве по самолетам МиГ-29.