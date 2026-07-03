Стало известно, почему Украина отказалась принять польские истребители

Украина не приняла от Польши истребители МиГ-29, так как их техническое состояние было плохим, и Киев соглашался забрать их только в случае, если Варшава отремонтирует технику за свой счет. Об этом пишет издание Onet.

Издание сообщило, что в Польшу приезжала украинская делегация для оценки технического состояния 15 истребителей, которые все еще находятся на вооружении польских ВВС. При этом данные самолеты уже много лет не модернизировались, так как их заменяют новой техникой. Украинские эксперты оценили истребители как «значительно устаревшие и изношенные». Особое беспокойство у них вызвало плохое состояние шасси, отметили журналисты.

В итоге украинцы выразили готовность принять технику только если самолеты пройдут капитальный ремонт и модернизацию на Польском военно-авиационном заводе в Быдгоще, причем за польские деньги.

«После начала полномасштабной войны украинцы приступили к ремонту и модернизации своих МиГов на заводах в Быдгоще. Они оплачивали эти услуги из собственного бюджета. На этот раз они хотели, чтобы за это заплатило наше правительство», — отметил источник, связанный с польской оружейной промышленностью.

При этом для польского Минобороны требования Киева оказались неприемлемыми, так как модернизация техники повлекла бы за собой огромные затраты, а украинская сторона не предложила ничего взамен. И после того, как Польша отказалась от финансирования, украинцы потеряли интерес к МиГам. Это подтвердили и в Минобороны Польши, пишет СМИ.

Источники Onet рассказали, что украинцы по-прежнему заинтересованы в приобретении польских истребителей, однако в ходе переговоров они вели «жесткую игру» и выдвигали сложные условия. Также военные отметили, что вопрос о передаче МиГов пока не закрыт, так как в случае модернизации самолеты бы понадобились ВСУ. Кроме того, Польше в любом случае надо будет решать, что с ними делать, подчеркнуло издание.

30 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась передавать Польше беспилотные технологии, и поэтому она не получит истребители МиГ-29. Он рассказал, что Варшава предложила Киеву обменять самолеты на дроны, и Украина сначала согласилась, но потом отказалась от этого решения.

Затем Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Польша утилизирует 14 истребителей МиГ-29, которые предназначались для отправки на Украину, после того, как Киев отказался передавать технологии беспилотников.

Ранее в Польше захотели помогать Украине с ремонтом истребителей.