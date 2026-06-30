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Армия

Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии

Косиняк-Камыш: Киев отказался поставлять Польше технологии и не получит МиГ-29
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Украина отказалась поставлять Польше беспилотные технологии, из-за этого она не получит польские истребители МиГ-29. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Варшава предложила Киеве обменять истребители на дроны, украинцы сначала приняли это. Позже, по словам Косиняк-Камыша, Киев отказался от этих договоренностей.

«Нет МиГов для Украины, потому что нет дронов для Польши», — подчеркнул министр.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов обменять свои беспилотники на ракеты противовоздушной обороны и польские истребители МиГ-29.

Однако позднее отношения между Украиной и Польшей ухудшились/ Поводом стало то, что Зеленский присвоил одной из бригад армии наименование в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла, который является высшей государственной награды страны.

Ранее Буданов назвал «страшной ошибкой» лишение Зеленского польского ордена.

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