Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии

Украина отказалась поставлять Польше беспилотные технологии, из-за этого она не получит польские истребители МиГ-29. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Варшава предложила Киеве обменять истребители на дроны, украинцы сначала приняли это. Позже, по словам Косиняк-Камыша, Киев отказался от этих договоренностей.

«Нет МиГов для Украины, потому что нет дронов для Польши», — подчеркнул министр.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов обменять свои беспилотники на ракеты противовоздушной обороны и польские истребители МиГ-29.

Однако позднее отношения между Украиной и Польшей ухудшились/ Поводом стало то, что Зеленский присвоил одной из бригад армии наименование в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла, который является высшей государственной награды страны.

Ранее Буданов назвал «страшной ошибкой» лишение Зеленского польского ордена.