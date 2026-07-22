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Армия

Киев поставил условие Варшаве по самолетам МиГ-29

Украина потребовала от Польши ремонтное оборудование для истребителей МиГ-29
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Украина откажется от польских истребителей МиГ-29, если Варшава не поставит Киеву специализированное техническое оборудование для их ремонта и обслуживания. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает украинский журнал «Милитарный».

Осенью прошлого года представители украинской армии провели в Польше техническую инспекцию самолетов МиГ-29 советского производства. По ее итогам был сделан вывод, что истребители не могут совершать боевые вылеты поскольку находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.

Потому Киев потребовал у Варшавы передать ему ремонтные стенды и средства технического обслуживания. Без них украинская сторона не будет принимать самолеты.

12 июля польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29, однако расходы должен покрыть Киев или его союзники. До этого Косиняк-Камыш сообщил, что Украина отклонила предложение Польши о передаче дронов в обмен на МиГ-29.

Ранее в Польше заявили о раздражении из-за «наглого» поведения Украины.

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