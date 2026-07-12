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Политика

В Польше призвали Украину заплатить за ремонт передаваемых истребителей

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: за модернизацию МиГ-29 должен заплатить Киев
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, однако расходы должен покрыть Киев или его союзники. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Polsat News.

«Мы открыты для обсуждения: если Украина видит необходимость модернизации, мы можем помочь в максимально возможной степени, но расходы в данном случае лягут на плечи украинского государства или стран-союзников, которые захотят взять их на себя», — сказал он.

Министр отметил, что достичь соглашения по вопросу передачи истребителей возможно, однако нужно соблюдать «принцип взаимности» и «настоящей солидарности». Он также подчеркнул, что украинская сторона «вернулась к переговорам».

30 июня Косиняк-Камыш сообщил, что Украина отклонила предложение Польши о передаче дронов в обмен на истребители МиГ-29. В начале июля Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что Варшава утилизирует 14 истребителей МиГ-29 из-за того, что Киев отказался передавать технологии беспилотников.

Также издание Onet сообщало, что Украина не приняла от Польши истребители, так как их техническое состояние было плохим, и Киев соглашался забрать их только в том случае, если технику отремонтируют поляки.

6 июля Косиняк-Камыш отметил, что Украина согласилась обменять свои БПЛА на истребители МиГ-29.

Ранее на Украине назвали сроки появления первых собственных ракет для Patriot.

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