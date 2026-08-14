Немецкий депутат Мосдорф предостерег ЕС от провокаций против России в море

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф предостерег страны Евросоюза от провокационных действий против России в Средиземном море на фоне расширения военно-морской операции IRINI. Об этом он заявил газете «Известия».

«Не в наших интересах предпринимать действия, которые могут быть восприняты как провокация. Позиция нашей партии совершенно ясна: мы не хотим быть частью какой-либо эскалации против России», — сказал он.

Мосдорф выразил надежду, что серьезных последствий для отношений России и Европы удастся избежать. В случае роста напряженности Германия должна сдерживать наиболее жесткую позицию отдельных европейских партнеров, в частности Великобритании и Франции, считает депутат.

IRINI (от греч. «мир») — военно-морская операция Европейского союза в Средиземном море. Она была запущена 31 марта 2020 года, штаб-квартира находится в Риме. До текущего лета мандат операции включал только мониторинг соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и сбор информации о незаконном экспорте нефти, однако 8 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что операция IRINI изменила правила применения силы и приступила к досмотру иностранных судов, подозреваемых в перевозке российской нефти.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества».

Ранее Лавров раскрыл действия России после слов Путина об ответе на захват судов.