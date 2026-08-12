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Политика

Путин пообещал зеркальный ответ Западу на захват российских судов

Путин: Россия будет зеркально отвечать Западу на захват российских судов
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, сообщает ТАСС.

«Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров - мирных, хочу подчеркнуть», — заявил Путин.

По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Президент подчеркнул, что Россия будет вынуждена отвечать на эти действия «зеркально» там, где посчитает нужным и целесообразным. Это может произойти в «любом месте», указал он.

С начала года о перехвате российских нефтяных танкеров заявляли несколько стран Европы. Например, в марте Франция при поддержке Британии задержала танкер Deyna под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании подложного флага, а президент Эммануэль Макрон заявил о его связи с «российским теневым флотом». Позже итальянский корабль Thaon di Revel задержал танкер Toa Payoh под флагом Камеруна, который якобы входит в российский «теневой флот».

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.

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