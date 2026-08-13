Лавров раскрыл действия России после слов Путина об ответе на захват судов

Лавров: Россия сама выберет цели для ответа на захват судов Западом

Россия будет самостоятельно выбирать корабли, работающие в интересах ведущих разбой государств, для ответа на захват судов странами Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва будет сама решать, как далее обходиться с этими судами.

До этого Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Ранее в России допустили удары по кораблям НАТО после одного высказывания Путина.