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Политика

ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью из РФ в Средиземном море

Каллас: корабли ЕС смогут задерживать танкеры с нефтью из РФ в Средиземном море
Global Look Press

Операция Евросоюза IRINI в Средиземном море изменила правила применения силы и приступила к досмотру иностранных судов, подозреваемых в перевозке российской нефти. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС на Кипре, сообщается на сайте дипломатического ведомства Евросоюза.

«Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России», — заявила глава евродипломатии.

По словам Каллас, корабли миссии IRINI получили право на бортовой досмотр судов так называемого «теневого флота», предположительно перевозящих подсанкционную российскую нефть.

Каллас уточнила, что речь идет о возможностях продавать нефть даже вопреки санкциям и тем самым получать доход, позволяющий финансировать продолжение боевых действий на Украине.

IRINI (от греч. «мир») — военно-морская операция Европейского союза в Средиземном море EUNAVFOR MED IRINI (European Union Naval Force Mediterranean Operation IRINI). Она была запущена 31 марта 2020 года, штаб-квартира находится в Риме. До сих пор мандат операции включал только мониторинг соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и сбор информации о незаконном экспорте нефти.

Ранее Каллас рассказала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС.

 
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