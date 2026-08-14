Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X, что его призыв к сыну бывшего президента США Джо Байдена Хантера рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биологических лабораторий стал еще более актуальным.

Он выступил с таким призывом 12 июня. В минувший четверг Дмитриев отметил слова американского журналиста-расследователя Джона Соломона о том, что доказательства деятельности Хантера Байдена были отвергнуты как иностранная дезинформация.

«Хорошо настоялось», — написал руководитель РФПИ.

26 июля Дмитриев заявил, что в основе конфликта на Украине лежит коррупция Джо Байдена. Так он прокомментировал заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны о планах инициировать слушания по отмыванию денег Украиной и поддержке Киевом кампании Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году.

25 декабря 2025 года сын Хантер Байден назвал Украину «рассадником зла» с «невероятным уровнем коррупции». Позже он признался, что недооценил политическое «змеиное гнездо» в этой стране.

В апреле 2014 года Хантер Байден вступил в совет директоров украинской газовой компании Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции. Мужчине вменяли то, что за вознаграждение он мог организовывать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. В декабре 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера за преступления, которые он мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

Ранее сын Байдена назвал главные провалы своего отца на посту президента.