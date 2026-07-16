В основе конфликта на Украине лежит коррупция бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера (сын экс-президента США — прим. ред.)», — написал он.

Так он прокомментировал заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны о планах инициировать слушания по отмыванию денег Украиной и поддержке Киевом кампании Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году.

В конце марта сын президента США Дональд Трамп-младший призвал расследовать помощь Украине во времена, когда во главе Соединенных Штатов находился Джо Байден. Сын действующего американского лидера назвал ситуацию «очередным примером масштабного мошенничества против народа США».

Эти заявления прозвучали на фоне растущей критики в США в адрес администрации Байдена, которая, по мнению республиканцев, выделяла Украине миллиарды долларов без должного контроля над расходованием этих средств. В Вашингтоне все чаще звучат призывы провести аудит финансовой помощи, выделяемой Украине. В частности, в прошлом году с таким призывом выступила Анна Паулина Луна после того, как на Украине разгорелся масштабный коррупционный скандал.

Ранее сын Байдена рассказал, как облажался со «змеиным гнездом» на Украине.