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Политика

Сын Байдена рассказал, как облажался со «змеиным гнездом» на Украине

Сын Байдена признал, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в беседе с украино-американским журналистом DJ Vlad на YouTube-канале признался, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине.

«Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина», — сказал Хантер Байден.

По его словам, он довольно быстро понял, что «облажался», когда согласился присоединиться к совету директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma.

Сын экс-президента США не в первый раз в негативном ключе отзывается об Украине. В частности, в конце декабря прошлого года Хантер Байден назвал эту страну «рассадником зла» с «невероятным уровнем коррупции».

В апреле 2014 года Хантер Байден вступил в совет директоров Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции. Хантеру Байдену вменяли то, что за вознаграждение он мог организовывать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. В декабре 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера Байдена за преступления, которые он мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

Ранее сын Байдена назвал главные провалы своего отца на посту президента.

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