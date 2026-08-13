Путин: мы должны обеспечить безопасность РФ на всех рубежах

Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания Путин назвал главной задачей защиту всех рубежей страны.

«Основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», — подчеркнул президент.

13 августа Путин посетил Курильский остров Итуруп.

12 августа сообщалось, что Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта ракетного крейсера «Варяг».

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России на Тихоокеанском флоте проводятся с 4 августа в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

Ранее Путин в Новосибирске открыл установку СКИФ и назвал ее впечатляющей.