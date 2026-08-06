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Политика

На Украине ждут визита американских спецпосланников в Киев

Глава МИД Сибига: Украина ждет визита Уиткоффа и Кушнера
Global Look Press

Украина ожидает визита спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, сейчас мирный процесс все еще находится на паузе, однако украинцы ждут приезда американцев.

«Мы ждем приезда американской переговорной команды. Мы приветствуем усилия американской стороны и хотим, чтобы была большая динамика и вовлеченность США», — сказал Сибига.

Он также добавил, что достичь мира без участия США невозможно, и подчеркнул, что сложно предоставить работающие гарантии безопасности без американской стороны.

«Все это было предметом переговоров Зеленского с Трампом во время недавней поездки в Вашингтон», — отметил он.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев рассчитывает на активизацию мирных переговоров при участии США в августе. До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что США в ближайшее время попытаются выяснить, возможно ли продолжить мирные переговоры по Украине.

31 июля президент США Дональд Трамп сообщил о планах отправить Уиткоффа и Кушнера в Киев. 1 августа госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что в ближайшие недели американцы постараются возобновить переговоры по Украине.

Ранее Сибига призвал партнеров Киева «ускориться» с решением по перехватчикам.

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