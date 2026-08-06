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Политика

В США отметили в «заслуги» Европы в отсутствии мира на Украине

NYT: Европа помогла предотвратить сделку между Путиным и Трампом по Украине
Efrem Lukatsky/AP

Усилия Европы помогли предотвратить заключение сделки между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по Украине. Об этом написал американский журналист Майкл Шир в статье для газеты New York Times (NYT).

«Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны сформировали «Коалицию желающих», чтобы попытаться защитить интересы Украины в любом мирном соглашении, и работали за закрытыми дверями над примирением украинского и американского президентов. Эти усилия помогли предотвратить заключение Путиным сделки с Трампом за счет Украины», — отметил он.

Журналист также подчеркнул, что Европа так и не смогла урегулировать украинский конфликт более чем за четыре года. Кроме того, Шир добавил, что Трамп оттеснил на второй план союзников США, предпочитая прямые переговоры с Россией и Украиной.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен написал, что Евросоюз не может допустить окончания украинского конфликта, потому что плана мирного урегулирования у него нет.

17 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия во время встречи на Аляске согласилась на предложения Трампа по урегулированию конфликта на Украине, однако Европа и президент Украины Владимир Зеленский пытаются отговорить его от этих шагов.

Ранее Европу обвинили в том, что конфликт на Украине еще не завершился.

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