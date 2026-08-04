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Политика

Зеленский заявил о возможной активизации мирных переговоров в августе

Зеленский: рассчитываем, что Уиткофф и Кушнер в августе активизируются
Denis Balibouse/Reuters

Украина рассчитывает на активизацию мирных переговоров при участии США в августе. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина каждый день находится в контакте с представителями американского президента Дональда Трампа, а 4 августа Зеленский провел специальное совещание по поводу переговоров с главой Службы внешней разведки Рустемом Умеровым, руководителем офиса президента Украины Кириллом Будановым, главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и первым замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей.

«Буданов, Умеров, Арахамия, Кислица докладывали – каждый по своим элементам переговорного трека – где мы находимся в переговорах и что происходит в Москве с отношением к переговорам. Мы будем готовы ко всем форматам встреч, рассчитываем на то, что в августе Уиткофф и Кушнер будут активны», — отметил он.

Также Зеленский добавил, что дипломатические усилия продолжаются «с другими партнерами, особенно в странах Персидского залива».

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что США в ближайшее время попытаются выяснить, можно ли продолжить мирные переговоры по Украине.

Также госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие недели Вашингтон постарается возобновить переговоры по Украине. 31 июля президент США Дональд Трамп сообщил о грядущей поездке спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев.

Ранее в США призвали Трампа воспользоваться моментом для переговоров по Украине.

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