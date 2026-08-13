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Политика

В Японии заговорили о принадлежности из-за поездки Путина на Итуруп

Премьер Такаити: Итуруп — исконно японская территория
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Курильский остров Итуруп является исконно японской территорией. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити на фоне визита на остров российского президента Владимира Путина, передает телеканал TBS.

«Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий. Он задевает чувства японского народа и категорически неприемлем», — сказала премьер журналистам.

13 августа Путин впервые посетил остров Итуруп. Рабочая программа президента началась с визита на рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный», где он побеседовал с сотрудниками и ознакомился с работой завода. Также глава государства попробовал местную икру и сфотографировался с коллективом.

Накануне российский лидер обратил внимание, что в прошлом между Москвой и Токио сложились конструктивные отношения. Такая ситуация наблюдалась в годы, когда кресло премьер-министра Японии занимал Синдзо Абе. Теперь же ситуация изменилась, подчеркнул Путин.

Ранее китайские журналисты оценили ответ Москвы на провокацию Токио у Курильских островов.

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