Путин напомнил, что отношения России и Японии в прошлом были конструктивными

Путин: у России и Японии были конструктивные отношения при Синдзо Абэ

Между Россией и Японией сложились конструктивные отношения при премьер-министре Японии Синдзо Абэ, теперь ситуация изменилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на учениях Тихоокеанского флота.

Путин напомнил, что попытка СССР в середине 1950-х годов заложить основу для мирного договора с Японией через подписание декларации не увенчалась успехом из-за отказа Токио. В дальнейшем именно Россия проявила инициативу, ответив на запросы японской стороны и возобновив переговоры о мирном соглашении.

«Должен подтвердить, что в тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей. В том числе с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ», — сказал он.

Теперь же Москва видит, что позиция Токио изменилась, резюмировал российский лидер.

До этого Путин заявил, что Япония ввела против России санкции из-за конфликта на Украине, даже не вдаваясь в его причины. Глава государства также подчеркнул, что Россия не угрожает Японии, хотя у Токио есть территориальные претензии к российской стороне по Курильским островам.

Ранее Захарова призвала Японию вернуться на путь мирного развития.