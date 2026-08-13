В Японии заявили РФ «решительный протест» из-за визита Путина на Итуруп

Официальный Токио выражает Москве «решительный протест» в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.

По данным агентства, в возглавляемом дипломатом ведомстве также выступили с утверждением, что все «Северные территории» — так в Токио именуют южную часть Курильских островов — являются «исконной японской территорией». Как отметили в МИД, это якобы факт как с исторической, так и с юридической точек зрения.

13 августа Путин впервые посетил остров Итуруп. Рабочая программа президента началась с визита на рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный», где он побеседовал с сотрудниками и ознакомился с работой завода. Также глава государства попробовал местную икру и сфотографировался с коллективом.

Накануне российский лидер обратил внимание, что в прошлом между Москвой и Токио сложились конструктивные отношения. Такая ситуация наблюдалась в годы, когда кресло премьер-министра Японии занимал Синдзо Абе. Теперь же ситуация изменилась, подчеркнул Путин.

В тот же день он указал, что японские власти ввели против РФ санкции из-за конфликта на Украине, при этом не попытавшись разобраться в его причинах. Глава государства заверил, что РФ не угрожает Японии, хотя у последней имеются территориальные претензии к российской стороне по Курильским островам.

Ранее китайские журналисты оценили ответ Москвы на провокацию Токио у Курильских островов.