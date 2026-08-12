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Политика

Путин осудил Японию за неспровоцированные санкции против России

Путин: Япония ввела санкции, не вдаваясь в причины конфликта на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Япония ввела против России санкции из-за конфликта на Украине, даже не вдаваясь в его причины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, пишет РИА Новости.

«Страна, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные санкции», — сказал Путин, выразив желание понять позицию Токио.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не угрожает Японии, хотя у Токио есть территориальные претензии к российской стороне по Курильским островам. Путин напомнил, что Курилы были закреплены за РФ в международных документах после Второй мировой войны.

Несмотря на имеющиеся разногласия, президент отметил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами, включая Японию.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. По его словам, нет ни одной страны в мире, «да и в истории такого не было», чтобы было такое количество санкций. Политик уточнил, что за все время против России ввели около 30 тысяч санкций. Медведев заявил, что Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения.

Ранее Медведев назвал главного инициатора политики санкций против России.

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