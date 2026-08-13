Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) во время трансляции солнечного затмения показало на своей карте принадлежность Крыма Российской Федерации. Трансляция проходила на YouTube-канале НАСА.

На карте Крымский полуостров был отделен от остальной территории линией, которой обозначаются границы между государствами.

При этом другие регионы РФ — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — на карте НАСА были показаны как принадлежащие Украине.

В конце апреля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что для урегулирования украинского кризиса необходимо в том числе и признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии.

В феврале депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы случится после заключения соглашения об урегулировании конфликта.

Ранее британский политик признал право России на Крым.