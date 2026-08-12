Илон Маск заинтересовался покупкой Великобритании

Маск в шутку спросил, за какую сумму он мог бы купить Великобританию

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в шутку поинтересовался в соцсети Х суммой, за которую мог бы купить Великобританию. Это сообщение он оставил в ответ на публикацию сатирического сайта The Babylon Bee о том, что Маск якобы покупает страну, чтобы «вернуть гражданам свободу слова».

«Сколько стоит?» — спросил миллиардер в комментарии.

Такую же фразу он написал в 2017 году в ответ на предложение одного из пользователей купить соцсеть Twitter (ныне — X). Что впоследствии Маск и сделал.

До этого Илон Маск обвинил правительство Великобритании в фашизме после тысяч арестов за высказывания в интернете.

В 2024 году предприниматель говорил, что в Великобритании неизбежно начнется гражданская война. Тогда же он подчеркнул, что многие страны в мире рискуют столкнуться с гражданскими войнами, и их причинами будет то, что «политику идентичности возвышают над национальной гордостью».

Ранее Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки.