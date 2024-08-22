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Маск предупредил о риске начала гражданских войн во многих странах мира

Маск: политика многих правительств может спровоцировать начало гражданских войн

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Patrick Pleul/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в настоящее время многие страны в мире рискуют столкнуться с гражданскими войнами. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте бизнесмена в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом миллиардер прокомментировал одну из публикаций британского писателя Константина Кисина. В нем он раскритиковал корреспондента телеканала NBC News, который во время интервью с ним попытался выставить Маска в дурном свете. В частности, журналист обратил внимание на слова предпринимателя о высокой вероятности начала гражданской войны из-за беспорядков в Соединенном королевстве.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — отметил бизнесмен.

Массовые беспорядки в Великобритании начались в конце июля. Причиной послужило нападение 17-летнего подростка с ножом на воспитанников детской танцевальной студии в городе Саутпорте. Тогда из-за действий злоумышленника, который оказался мигрантом из Руанды, пострадали двое взрослых и девять несовершеннолетних. Троих детей спасти не удалось.

Ранее в парламенте Великобритании захотели вызвать Маска на заседание из-за заявления о беспорядках.

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