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Маск предрек гражданскую войну в Британии

Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране

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Patrick Pleul/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Гражданская война неизбежна», — написал бизнесмен, комментируя одно из видео с протестов в британских городах.

Накануне британский депутат и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала созвать ушедший на каникулы парламент из-за массовых беспорядков в Соединенном Королевстве, которые произошли после нападения с ножом на детей в городе Саутпорт.

3 августа сообщалось, что сотни представителей ультраправых группировок устроили уличные беспорядки в городе Сандерленд в Британии.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Жертвами нападения стали дети. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения.

Ранее посольство РФ отвергло сообщения о причастности России к беспорядкам в Британии.

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