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Политика

Трамп подтвердил освобождение американца из российской колонии

Трамп подтвердил освобождение осужденного в РФ американца Гилмана
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение осужденного в России американца Роберта Гилмана. Пост об этом он выложил в своем аккаунте в Truth Social.

«Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой», — написал он.

Гилман 11 августа прибудет в США вечером по местному времени (рано утром 12 августа мск). После этого он будет доставлен на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где его встретят представители американской администрации.

До этого агентство Reuters написало, что Россия освободила из колонии 32-летнего американца Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в США.

Бывший морпех США был задержан в 2022 году в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. Мужчина был пьян, нарушал порядок и трижды ударил полицейского. За это американца приговорили к 4,5 года лишения свободы.

В декабре 2025 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана, к еще двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее вТаиланде освободили из под стражи допрошенных по делу о пропавших россиянах.

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